İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Göker Gözütok istifa ettiğini açıkladı

26 Eylül 2024 12:32 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:34

İYİ Parti'de istifalar art arda geliyor. Son olarak iş insanı Göker Gözütok sosyal medya hesabından İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Gözütok, yerel seçimlerde Talas Belediye başkan adayı olmuştu.

İYİ Parti'de deprem! Zonguldak İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Zonguldak İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

İYİ Parti​'de sular durulmuyor... Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti​'nin Zonguldak​ teşkilatında istifalar yaşanmıştı. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, 7 yönetim kurulu üyesiyle birlikte parti binasında açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Üstünden çok geçmeden bir istifa haberi de Kayseri​'den geldi.

İş insanı Göker Gözütok İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Talas Belediye başkan adayı da olan Gözütok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile partisinden istifa etti.

"İnanmadığım yolda yürümem" diyen Gözütok'un açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam."