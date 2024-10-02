İYİ Parti'de yaprak dökümü! Topluca istifa ettiler

02 Ekim 2024 17:35 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:37

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Üst düzey ayrılıkların yaşandığı Bilecik teşkilatında bazı üyeler topluca istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti'de toplu istifa depremi yaşanıyor. Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'nin Bilecik teşkilatında peş peşe yaşanan üst düzey ayrılıkların devamı geldi ve istifa eden isimlere yenileri eklendi.

İYİ PARTİ'DEN KOPAN KOPANA

İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Seyit Küçük, nisan ayında aldığı kararla hem görevinden hem de partisinden istifa etmişti. Önceki günlerde ise 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den Bilecik Belediye Başkan Adayı olan Göksel Aydın ve İYİ Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Hatice Yiler, işlerin yoğunluğu mazeret göstererek istifa etmişlerdi.

6 ÜYE DAHA İSTİFA ETTİ

Son olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den Gölpazarı Belediye Başkan Adayı olan Ömer Cihangirli, İYİ Parti Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Adayı Metin Berberoğlu, İlçe Başkan Vekili Recep Tuna, İlçe Başkan Yardımcıları Celal Sezgin ile Aziz Dönmez ve Belediye Meclis Üyesi Adayı Fikret Yıldız görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etti.

İstifaların ardından toplu bir açıklama yapan heyet, "Göreve Geldiği günden beri egoist yönetim anlayışı ile hareket eden İl Başkanı Yusuf Paçacı ve sorunlarına kulak asmayan İYİ Parti Genel Merkez yöneticilerine tepki amacıyla istifa ettik" dedi.

DERVİŞOĞLU 'YENİ İSTİFALAR BEKLEMİYORUM' DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinde yaşanan istifalara ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerel seçimin ardından İYİ Parti'de üst üste yaşanan istifa depremleriyle ilgili konuşan Dervişoğlu, "İYİ Parti’den ayrılanlar var. Kendilerine başka bir siyasi gelecek tanzim etmek adına olmalı ki partimizden istifa ettiler. 2018’de de yaşadık. İstifalar üzerine olumsuz beyanda bulunmadım. İstifaların bir kısmının beni ziyadesiyle üzdüğünü söylemekte beis görmüyorum. Yeni istifa bekliyor muyum? Beklemiyorum, ama başıma gelirse ona da bir şey diyemem."