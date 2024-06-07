İYİ Parti'den Akşener'e baskı: Açıkla

07 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile arasında dün gerçekleşen görüşme yankı bulmaya devam ediyor. Görüşmenin içeriğine ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmazken, bu durum, tartışmalara yol açtı. İYİ Parti kanadında yaşanan rahatsızlık ise partinin genel sekreteri Uğur Poyraz'ın açıklamalarıyla su yüzüne çıkmış oldu.

"VİCDANLARI SIZLATIR"

Halk TV'ye konuşan Poyraz, Akşener'in tecrübeli bir siyasetçi olduğuna vurgu yaparken "Kendisi hem bu görüşmenin hem de içeriğinin açıklanmamasının nasıl değerlendirileceğini bilir. Görüşmeyi izah etmek zorunda. İçeriğin bilinmemesi vicdanları sızlatır" dedi.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Erdoğan ile görüşmesinin ardından arayarak bilgi verdiğini kaydeden Poyraz, görüşmede cumhurbaşkanlığı yardımcısı konusunun görüşüldüğü iddiasını da yorumlayarak, "Bu konuya ilişkin, önünü arkasını bilmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz görüşmenin bu iddiaları bizim için yok hükmündedir" diye konuştu.

'İKİ TARAF DA BİLİNMESİNİ İSTEDİ'

İYİ Parti'yi kurumsal anlamda ve İYİ Parti'nin geleneklerine göre temsil yetkisinin Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na ait olduğunun altını çizen Poyraz, şunları söyledi: "Bizim müdafaa ya da izah etme sorumluluğu olduğumuz hususlar sayın Dervişoğlu'nun beyanları ve söylemleridir. Bu açıklamaları art arda değerlendirdiğimizde problem cümlesi şudur: 'Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşme İletişim Başkanlığı tarafında ilan edilmesidir. Şu anlaşılıyor ki taraflar görüşmenin bilinmesini istemiştir. Çünkü taraflardan biri istemese İletişim Başkanlığı ilan etmezdi."

"ZORUNLULUK DOĞDU"

Görüşmenin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hâlâ açıklama gelmemesi nedeniyle beyanda bulunma zorunluluğunun doğduğu yorumunu yapan Poyraz "Bu görüşme madem kamuoyuna ilan edildi, o zaman görüşmenin içeriğinin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.