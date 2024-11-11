İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı çıkışı! Müsavat Dervişoğlu açık kapı bıraktı

11 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:37

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarının gündeme geldiği dönemde cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının mümkün olmadığını savunan Müsavat Dervişoğlu, anket şirketlerinin seçim yarışını CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden yürütmesine de tepki göstererek partisinin aday çıkarabileceğinin sinyalini verdi.

Siyasette erken seçim polemiği gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti'den konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin de aday çıkarma seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

Müsavat Dervişoğlu, Armağan Çağlayan'ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erken genel seçimle ilgili konuşan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının mümkün olmadığını dile getirdi.

Anket şirketlerinin seçim yarışını sürekli belli isimler üzerinden götürmesini eleştiren Müsavat Dervişoğlu, "Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil" diye konuştu.

"SANKİ CHP'Lİ BAŞKANLAR ÜZERİNDE KONSENSUS OLUŞMUŞ"

Erdoğan'ın karşısına ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkarıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, "Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ DOĞRU ANLATMAK İÇİN ADAY ÇIKARABİLİRİZ"

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin de konuşan Dervişoğlu şöyle dedi: