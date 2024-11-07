İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yönetemiyorsanız erken seçime gidin

07 Kasım 2024 16:27 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:18

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kavuncu, iktidarın ülkeyi yönetemeyecek durumda olması haline hemen erken seçim kararı alması gerektiğini savundu.

Siyasette erken seçim polemiği devam ediyor. Muhalefet partileri ekonominin kötü olduğunu gerekçe göstererek erken seçim çağrısı yapıyor, iktidar kanadı ise seçimlerin zamanında yapılacağı konusunda kararlılık mesajı veriyor. Siyasette erken seçim polemiği devam ederken İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'deki başkanlık seçimlerini değerlendiren Kavuncu, "Donald Trump'ın olduğu bir ortamda öngörülebilirlik ve tahmin yapmak çok zor. Her an sürprizlerin yaşanabileceği bir ortam oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR MUHALEFETİ TANZİM EDİYOR"

Erken seçimin yalnızca TBMM ya da Cumhurbaşkanı kararıyla alınabileceğini belirten Buğra Kavuncu, "Erken seçim için 360 milletvekili oyu gerekiyor ve tam bu noktada bu rakamın yakalanması için muhalefetin tanzim edildiğini ve adımlar atıldığını görüyoruz" dedi.

"YÖNETEMİYORSANIZ HEMEN ERKEN SEÇİM KAARI ALIN"

İktidarın ülkeyi yönetemeyecek durumda olması halinde erken seçim kararı alınabileceğine dikkati çeken İYİ Partili Kavuncu, "Eğer bu durum oluşmuşsa Cumhurbaşkanı hemen erken seçim kararı alsın" çağrısını yaptı.

"ERDOĞAN ADAY OLABİLSİN DİYE ERKEN SEÇİM YAPILAMAZ"

Meclis'ten bu yönde bir kararın çıkmasını beklemenin veya anayasada değişiklik yapmaya kalkmanın milletle alay etmek olduğunu savunan Kavuncu, "Erken seçim kararının sebebi, Cumhurbaşkanına üçüncü defa aday olabilmenin yolunu açmak olmaz. Bu yaklaşım Anayasayı bir kez daha çiğnemektir. Böyle bir oyun ve anlayış olmaz. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz" diye konuştu.