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İYİ Parti'den istifa eden Belediye Başkanı Ediz Martin CHP'ye katıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Eylül 2024 21:15 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 21:16

Edirne'de İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin baba ocağına döndü. Martin, düzenlenen törenle yeniden CHP saflarına geçti.

Edirne​'nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanıp belediye başkanı seçilen Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, düzenlenen törenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E YOLDAŞ OLMAK İÇİN BURADAYIM"

Temmuz ayında İYİ Parti'den ayrılan Ediz Martin, Uzunköprü İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle yakasına CHP​ rozeti taktı. Türkiye'nin siyasi konjonktüründe yaşanan sorunlar nedeniyle toplumun yaşam koşullarının ağırlaştığına dikkat çeken Martin, "Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel’in yoluna yoldaş olmak için buradayım" diye konuştu.

İYİ Parti'den istifa eden Belediye Başkanı Ediz Martin CHP'ye katıldı - 1. Resim

"CHP'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

CHP İl Başkanı Harika Taybıllı ise Ediz Martin'in katılımının CHP'nin toplumsal dönüşüm ve mücadele anlayışına yeni bir soluk getireceğini vurguladı. CHP Parti Meclisi Üyesi Berker esen ise  Martin'in partiye katılmasının partinin gücüne güç katacağını söyledi.

İYİ Parti'den istifa eden Belediye Başkanı Ediz Martin CHP'ye katıldı - 2. Resim

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Törene CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili de katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
uzunköprüchpözgür özeledirne

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Leyla19 Eylül 2024 21:18

Bu politikaların insanları nasıl etkilediğini anlamak zor bazen ama önemli olan vatandaşın sesi olmak

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