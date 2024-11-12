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İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı kararını verdi: CHP'ye katılıyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 04:18 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 04:21
İYİ Parti&#039;den istifa eden belediye başkanı kararını verdi: CHP&#039;ye katılıyor

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yeni partisi için kararını verdi. CHP'nin grup toplantısında Bıyık'a Özgür Özel tarafından rozet takılacak.

CHP​ Grup Toplantısı'nda İYİ Parti​'den transfer ettiği belediye başkanına rozet takacak. 31 Mart 2024 seçimlerinde İYİ Parti'den adaylığını koyarak Trabzon​'un ilçesi Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık istifa etmişti. Bıyık CHP'ye geçme kararı verdi.

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı kararını verdi: CHP'ye katılıyor - 1. Resim

SOSYAL MEDYADAN İLAN EDİLDİ

Bıyık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında rozet takacağı Mustafa Bıyık eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Sıkça Sorulan Sorular
Trabzon ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 1981 yılında dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. 2019 ve 2024 yıllarında iki kez belediye başkanı seçildi. 2021 yılında silahlı saldırı olayı ile gündeme gelen Mustafa Bıyık suikaste uğramış ancak yara almamıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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