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İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'la ilgili bomba iddia! Büyük kongrede AK Parti'ye katılacak

İYİ Parti'den istifa eden Konya Bağımsız Milletvekili Ünal Karaman’ın pazar günü yapılacak AK Parti Kongresi’nde partiye katılacağı öğrenildi. Kulislerde büyük kongrede partinin MKYK listesinde ciddi bir değişim yaşanabileceği öne sürüldü. Partiye katılacak yeni isimler ve yapılacak değişikliklerle birlikte, AK Parti'nin geleceğe yönelik güçlü bir adım atması bekleniyor.

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İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'la ilgili bomba iddia! Büyük kongrede AK Parti'ye katılacak
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 15:49

AK Parti 81 ilde kongrelerini tamamladı. Kongrelerde il başkanlarının yüzde 75'i ilçe başkanlarınınsa yüzde 55'i değişti.

Parti şimdi 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongreye hazırlanırken kulislerde büyük kongrede partinin MKYK listesinde ciddi bir değişim yaşanabileceği öne sürüldü.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İYİ Parti'den istifa eden Konya Bağımsız Milletvekili Ünal Karaman’ın, AK Parti’ye katılacağını iddia etti.

Pazar günü yapılacak olan AK Parti Kongresi’nde, Karaman’ın partiye katılacağını belirtti.

PARTİDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Edinilen bilgilere göre, kongre sırasında AK Parti’ye katılacak yeni isimlerin yanı sıra, partide bazı önemli değişikliklerin de yaşanması bekleniyor. Bu gelişmelerin, AK Parti’nin siyasi stratejileri ve yerel seçimlerdeki hedefleri doğrultusunda etkili olacağı düşünülüyor.

Partiye katılacak yeni isimler ve yapılacak değişikliklerle birlikte, AK Parti'nin geleceğe yönelik güçlü bir adım atması bekleniyor.

Ünal Karaman’ın AK Parti'ye katılımının, özellikle Konya’daki siyasi dengeleri etkilemesi öngörülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ünal Karaman kimdir?
Karaman, 29 Haziran 1966 tarihinde Konya’da dünyaya geldi. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984 senesine kadar Konyaspor'da oynayan Ünal Karaman, 1984 senesinde Gaziantepspor'a transfer edildi. Üç sene boyunca da bu takımda 2. Lig'de futbol oynayan sporcu, ilk defa bu süreçte Türkiye millî futbol takımı formasını giydi. Türkiye 18 yaş altı milli futb takımı için 1984 senesinde forma giyen Ünal Karaman, 1985 ile 1987 yılları arasında Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı için forma giyerken 1985 ile 1996 seneleri arasında ise Türkiye Milli Futbol Takımı için forma giydi. 1987 yılında Malatyaspor'a transferi gerçekleşen Karaman, 1988 senesinde kulübüyle lig üçüncülüğü yaşadı. A Milli Takım’ın orta sahasının da en önemli isimleri arasında yer almayı başaran Ünal Karaman, 1990 senesinde Trabzonspor'a transfer edildi. 1999 senesine kadar bu takımda kalan Karaman, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Trabzonspor'da geçirdi. 1999 senesinde transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde ise bir yıl futbol oynayan sporcu, 2000 yılında futbolu bırakma kararı aldı. Futbolu bıraktıktan sonra 2000 ile 2004 tarihleri arasında Türk Millî Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Karaman, 2005 senesinde ise Ümit Millî Takım teknik direktörlüğüne getirildi. 2007 senesinin sonlarına doğru Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Ünal Karaman, 2008 senesinin Mart ayında bu görevinden istifa etti. Aynı senenin Kasım ayında MKE Ankaragücü'nün başına geçen Karaman, bir ay sonra Galatasaray karşısında gerçekleşen 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu takımdan da istifa etti. Konyaspor'da kısa bir süreliğine tekrar görev yapan Ünal Karaman, 2009 yılında Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine başladı. 2010 senesinde takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in birinci yardımcısı yapılan Ünal Karaman, 2013 senesinde Şenol Güneş’in istifa etmesiyle ile birlikte istifa etti. Sonrasında Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri dönen Ünal Karaman, aynı sene bir istifa daha gerçekleştirmiştir. Ünal Karaman 2018 sezonunu Karabükspor’da tamamlamıştır. Ünal Karaman, Pınar Büyükkent ile evlendi. Şahitliklerini Alparslan Türkeş ve Mesut Yılmaz yaptı. Ersagun Akbar Karaman (d.28 Temmuz 1997) adında futbolcu olan bir oğlu vardır. 30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi.
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