İYİ Parti'den kopan kopana! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti

24 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:34

İYİ Parti'nin kurucularından Ahmet Ersagun Yücel ve Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GÖNÜL BAĞIMI KOPARDIM"

"Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım.

Bir vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin vekili olduğumun bilincindeyim.

Seçim kampanyamı; yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum.

"BUNDAN SONRAKİ VEKİLLİK HAYATIMDA..."

Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun.

Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."