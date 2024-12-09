İYİ Parti'den Suriyelilerin geri dönmesi için 5 maddelik öneri

09 Aralık 2024 18:26 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:54

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriyelilerin geri dönmesi için yapılması gerekenleri 5 maddede partisinin önerilerini sıraladı. Suriye'de Esad rejiminin düştüğünü ve artık sığınmacıların Türkiye'de bulunma sebeplerinin bittiğini hatırlatan Dervişoğlu TBMM'de konuştu. İşte detaylar...

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İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​ ilk defa genel başkan olarak bütçe görüşmelerine katıldı. TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, Suriye’deki şartların değiştiğini vurgulayarak 5 maddede önerilerini sıraladı. Dervişoğlu, "61 yıllık Esed rejimi düştü, Halep başta olmak üzere Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak geldiği vilayetler rejim kuvvetlerinden arındırıldı. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de bulunma sebepleri sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN 5 MADDE SIRALADI

Dervişoğlu, partisinin önerilerini şu şekilde sıraladı:

-2025 yılının ilk yarısında gönüllü geri dönüşlerin teşvik edilmesi.

-1 Temmuz 2025 itibarıyla geçici koruma statüsünün iptali.

--Suriyelilere dağıtılan vatandaşlıkların geri alınması.

-Avrupa Birliği ile yapılan Geri Kabul Anlaşması’nın feshi.

-Kaçak durumda kalanların güvenli bölgelere gönderilmesi.

Bu süreçte Göç İdaresi Başkanlığı’nın kurumsal kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Türkiye'nin güney sınır hattında milli güvenlik riskleri bulunuyor ve bu sorunlar ivedilikle çözülmelidir" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇALIŞANLARIN YARISI HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ ALAMIYOR"

Asgari ücret politikasını da eleştiren Dervişoğlu, çalışanların yüzde 42’sinin asgari ücretli, yüzde 51’inin ise asgari ücretin yüzde 10 fazlası veya altında maaş aldığını söyledi.

Dervişoğlu, "Asgari ücret bir istisna olması gerekirken, Türkiye’de genel bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Çalışanlarımızın büyük kısmı hak ettikleri insanca bir yaşam standardından yoksun" diyerek gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

Türkiye'nin Suriye’deki olaylardan en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Dervişoğlu, bölgedeki Türkmen varlığının korunması gerektiğini vurguladı. "Türkmenler, yeni Suriye’nin kurucu unsuru olmalı ve anayasal bir statüye kavuşturulmalıdır," diyen Dervişoğlu, PKK'nın bölgede kontrol sağlama girişimlerinin engellenmesinin elzem olduğunu ifade etti.

Son olarak, Türkiye'nin Suriye’de barış sürecinden zarar görmemesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, hükümete bu konuda daha kararlı bir politika izleme çağrısı yaptı.