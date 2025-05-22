İYİ Partili başkandan çirkin mesaj! Ortalık karıştı: CHP’li Asu Kaya ilk kez konuştu

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya hakkında İl Başkanları WhatsApp grubuna yazdığı 'Sana bunu alacağım kral' mesajı tepkilerin odağı oldu. Siyaset gündemine bomba gibi düşen yakışıksız ifadelerle ilgili ilk kez konuşan Kaya, "Umarım gerçek çıkmaz. Ben bir Çukurova kadınıyım. Gerekeni gerektiği şekilde ve en ağır şekilde yapmasını da bilirim" ifadelerini kullandı.

Siyaset gündeminde mide bulandıran bir olay yaşandı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın, parti il başkanlarının yer aldığı WhatsApp grubuna yazdığı bir mesaj sosyal medyaya düşünce ortalık karıştı.

Toktaş, partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu gruba, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın kürsüde gizlice çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte 'Sana bunu alacağım kral' şeklinde mesaj attı.

"BU PAYLAŞIMI YAPMAMIŞ OLMASINI ÜMİT EDİYORUM"

İYİ Parti'de yaşanan cinsiyetçi yazışma skandalı siyaseti sarsarken, adı geçen CHP’li Asu Kaya ilk kez açıklama yaptı.

Kaya, “Taşıdığımız toplumsal ve siyasi sorumluluk gereği soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz ama umarım bu mesaj gerçek değildir” dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kamuoyuna yansıyan skandal mesajla ilgili şunları söyledi:

“Bu beyefendi iddiasında haklı bile olmuş olsa, kumpas olmuş bile olsa buna bir kadının konu edilmiş olması dehşet verici. Türkiye'deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama soruşturmanın sonucunu beklemek zorundayız.”

Kaya, hem partisi hem de toplum adına bu tür cinsiyetçi yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP’li Asu Kaya, İYİ Partili Toktaş’ın skandal yazışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu! "Umarım gerçek çıkmaz"

"ÇUKUROVA KADINIYIM, GEREKENİ YAPMASINI BİLİRİM"

Açıklamasında mücadeleci kimliğine de vurgu yapan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir Çukurova kadınıyım. Gerekeni gerektiği şekilde ve en ağır şekilde yapmasını da bilirim. Ama bu olayda hukuki ve siyasi süreçlerin tamamlanmasını beklemek gerek.”

“Umarım gerçek çıkmaz bu. Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız.”