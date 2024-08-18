İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban'ın lüks araçlı konvoyu gündem oldu! Sosyal medyadan paylaştı, tepki gelince sildi

18 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:31

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından lüks araçların yer aldığı bir konvoyu paylaştı. Konvoyda; Mercedes-Benz, GMC, Bentley gibi lüks araç markalarının olması oldukça dikkat çekti.

Videoda dikkat çeken diğer bir an ise Gürban'ın Mercedes marka bir araca bindiği ve yolculuk esnasında aracın iç tasarımının oldukça lüks olması oldu.

Videoda müzik olarak ise son günlerde oldukça popüler olan Rus müzisyen Gio Pika'nın "Black Dolphin" (Siyah Balina) adlı şarkısı kullandı.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIMI SİLDİ

Gürban'ın videoyu paylaşmasından dakikalar sonra birçok vatandaş tepki göstermeye başladı. Gürban tepkilerin ardından hemen videoyu sildi.

AYLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI HATIRLATILDI

Lüks araçlı konvoy görüntülerinin gündem olmasında sonra Gürban'a aylar önce yaptığı paylaşım hatırlatıldı. İYİ Parti Gaziantep milletvekili, yaptığı paylaşımda Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ'ın makam aracı olarak kullanması için Toros marka araç hediye etmek istediğini söyleyerek eleştirmişti.

Gürban ayrıca, paylaşımında ''Gençler Mercedes'lere Range Rover'lara özenmeyecek. Yoksa eleştirdiğimiz RTE'den ne farkımız var'' ifadelerini kullanmıştı.