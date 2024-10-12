İYİ Partili Milletvekilinden Köfteci Yusuf ziyareti! Domuz eti iddiasına köfte yiyerek cevap verdi 

12 Ekim 2024 23:16 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:18

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde, içinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf yine gündemde. Köfteci Yusuf'un bir şubesine gidip porsiyon köfte söyleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Toktaş'ın paylaşımındaki notu ise dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı listeye göre, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar arasında Köfteci Yusuf yer aldı. Köftesinde domuz eti​ kullanan Köfteci Yusuf'a ise ilk destek İYİ Parti​'den geldi.

KÖFTECİ YUSUF'A İLK DESTEK İYİ PARTİ'DEN

Köfteci Yusuf'un bir şubesini ziyaret edip köfte söyleyen İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Köfteci Yusuf'a destek çıktı.

'KÖFTECİ YUSUF KARDEŞİMİZİ TANIMAM AMA...'

X hesabından paylaşımda bulunan İYİ Partili vekil, "Yemek resmî paylaşmak adetim değildir ancak bu resmi paylaşmayı bir görev sayıyorum. Köfteci Yusuf kardeşimizi şahsen tanımam ama hikayesini iyi bilirim. Bahsi geçen hatayı yapmış olma ihtimalini mümkün görmüyorum. Rabbim iş rastlığı versin." dedi.

İYİ PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI DA DESTEK OLDU

31 Mart seçimlerinde Bursa Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel de Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlara ait bir kareyi paylaşarak, "Yenişehir’imizin değerinin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

KÖFTECİ YUSUF NE DEMİŞTİ?

Türkiye günlerdir konuştuğu Köfteci Yusuf'tan günler sonra açıklama gelmişti. Skandalın ardından konuya ilişkin YouTube'dan bir video mesaj yayımlayan şirketin sahibi Yusuf Akkaş, yabancı bir firma olsaydı kendisine dokunulmayacağını öne sürmüştü.

Akkaş o paylaşımında, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi." demişti.