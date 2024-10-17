İYİ Partili vekilden 'ilk 4 madde' teklifi: '5-20 yıl hapis cezası verilsin'

17 Ekim 2024 20:22 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 20:24

İYİ Parti milletvekili Şefik Çirkin anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeye dönük konuşma yapanlara beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin yasa teklifi sundu.

İYİ Parti milletvekili Şefik Çirkin anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeye dönük konuşma yapanlara beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası​ verilmesine ilişkin yasa teklifi sundu.

Teklif milletvekilleri için bu cezanın iki kat artırılmasını öngörüyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif şöyle:

"TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 309 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Anayasanın değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddelerine karşı suçlar”

MADDE 309/A- (1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri, 3 üncü maddesindeki Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti belirleyen hükümleri ve bu hükümlerin değiştirilemeyeceğini düzenleyen 4 üncü maddesi ile kurulan anayasal düzeni, ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye yönelik olarak toplumu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip kişiler tarafından, bu Kanunun 309 uncu maddesi dışında kalan sözlü, yazılı veya eylemli tavır ve davranış ortaya koyanlar veya fiili fesat çıkararak bu cürümleri işlemeye teşvik edenler hakkında,

a) 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

b) Bu madde tanımlanan suçları, milletvekilliği dahil bir kamu görevi ifa ederken işleyenler hakkında ceza 2 katı arttırılarak uygulanır.

(2) Ayrıca birinci fıkradaki suçlardan hüküm giyenler, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakma dahil, bu Kanunun 53 üncü maddesinde sayılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."