İYİ Partililer Müsavat Dervişoğlu'na istifalarla 'merhaba' dedi

29 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:57

Yerel seçimlerde istenilen sonucun alınamaması İYİ Parti'yi olağanüstü kurultaya götürmüştü. Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olmuştu. Meral Akşener'in bıraktığı Genel Başkanlık koltuğuna oturan Dervişoğlu'nun dönemi istifalarla başladı.

Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Eski Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Veli Başkurt partiden istifa ettiğini açıkladı.

"PARTİNİN BAŞARIYA ULAŞAMAYACAĞINA İNANIYORUM"

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, istifa kararını kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın başkanlık yarışında kaybetmesi ve partinin mevcut politikalarını sürdürme kararını gerekçe göstererek verdiğini açıkladı.

Bıyık yaptığı açıklamada, “31 Mart’ta yaşanan başarısızlıkların, yeni yönetimle devam edeceğine ve partinin bu durumda başarıya ulaşamayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'NİN BUGÜN FİŞİ ÇEKİLDİ"

Bıyık'ın ardından bir diğer istifa eden isim de Veli Başkurt'tu. Eski Kocaeli İl Başkan Yardımcısı ve Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Başkurt, istifa kararını "Kuruluşunda ve büyümesinde emeğimiz olan İYİ Parti Kurultayı’nın sonucu; Vesayet ve kayyum sistemi kazandı… Zaten bitmiş olan İYİ Parti’nin bugün fişi çekildi… Emek hırsızlarını Allah’a havale ediyor, İYİ Partiden istifa ediyorum…" sözleriyle duyurdu.