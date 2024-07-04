İYİ Parti'nin kurucularından Halil Aydoğdu istifa etti

04 Temmuz 2024 14:06 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:09

İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden biri daha partiyle bağlarını kopardı.

İYİ Parti'li Söğüt Belediye Başkanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği görevlerini yürüten Halil Aydoğdu, İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı. Önceli genel başkan Meral Akşener ve mevcut başkan Müsavat Dervişoğlu'na eleştirilerde bulunan Aydoğdu, son iki yıl içinde partide işlerin ters gittiğini söyleyip üst üste yapılan hatalar nedeniyle beklenen sonuçlara ulaşılamadığını ifade etti.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Halil Aydoğdu, MHP'den Söğüt Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 2017 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuş, seçimi kaybetmişti.

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan Halil Aydoğdu, istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın, Torunlarımızın ve ülkemizin geleceği noktasında duyduğumuz kaygı neticesinde bu ucube sistemden kurtulmak, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek, bireysel hak ve hürriyetleri güvence altına almak, haksızlık ve hukuksuzlukları durdurmak, ülkemizi insanca yaşanabilir kılmak maksadıyla cesur insanlar olarak büyük umutlar, heyecan ve hayallerle; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla İyi Parti'yi kurduk.

AKŞENER VE DERVİŞOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Kurulduğu günden itibaren, milletimize büyük umut olan partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı.

Özellikle son iki yıldır bir şeyler ters gitmeye başladı. Beştepe ziyareti ve mevcut yönetimin bu konuda kafalardaki soruları ortadan kaldıracak net bir açıklamanın yapılmaması nedeniyle umutlar söndü.

"İSTİFA ETTİĞİMİ ÜZÜLEREK PAYLAŞIYORUM"

Kurucular arasında yer aldığım, 2017-2019 yılları arasında İyi Parti Söğüt Belediye Başkanlığı, 2019 Yerel Seçimlerinde Söğüt Belediye Başkan adaylığı, iki dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği, iki dönem Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2023 Genel seçimlerinde 28. Dönem Bilecik milletvekili adaylığı görevlerini ifa ederek mücadele ettiğim İyi Parti’den istifa ettiğimi üzülerek kamuoyu ile paylaşıyorum.

Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz, bizimle birlikte olmaktan çekinmeyen cesur yürekli dava arkadaşlarıma, bizlere destek olan seçmenlerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediniz."

HALİL AYDOĞDU KİMDİR?

Halil Aydoğdu 1962 yılında Söğüt Çaltı'da doğdu. İlkokulu Çaltı İlkokulunda, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Aydoğdu, 2 yıl İstanbul'da ticaretle ilgilendikten sonra 1986 yılında öğretmenlik görevine başladı.

1986-1994 yılları arasında Amasya Eğitim Fakültesi'nde tarih öğretmenliği, 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi'nde müdür başyardımcılığı görevlerinde bulundu.

Aydoğdu, 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Söğüt Belediye Başkanlığı için seçime katıldı. 2009'a kadar 10 yıl kadar belediye başkanlığı görevin icra ettikten sonra MHP Genel Merkezinde çalışan Aydoğdu, 2014 yılında tekrar MHP'den yerel seçimlere katıldı ve Söğüt Belediye Başkanı oldu.

Halil Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İyi Parti'nin Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.

Halil Aydoğdu evli ve iki çocuk babasıdır.