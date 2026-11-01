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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:27

İznik Belediye Başkanı Usta müjdeyi verdi: 3 mahalle 2027'de doğal gaza kavuşuyor

Bursa’nın İznik ilçesinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik altyapı yatırımları devam ediyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta; Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerinin 2027 yılında doğal gaz hizmetiyle buluşturulacağını müjdeledi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İznik Belediye Başkanı Usta müjdeyi verdi: 3 mahalle 2027'de doğal gaza kavuşuyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 09:27

İznik Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerinin 2027 yılında doğal gaz hizmetine kavuşması planlanıyor.

İlçenin altyapı imkânlarının geliştirilmesi ve mahallelerde hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, üç mahallede yaşayan vatandaşların da doğal gazın sunduğu konfor ve kolaylıklardan yararlanması hedefleniyor.

İznik Belediye Başkanı Usta müjdeyi verdi: 3 mahalle 2027'de doğal gaza kavuşuyor

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Tacir, İnikli ve Ömerli mahallelerimizi 2027 yılında doğal gazla buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin daha konforlu ve modern yaşam imkânlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her noktada yaşam kalitesini artırmayı önemsiyoruz. Üç mahallemize kazandırılacak doğal gaz hizmetinin şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İznik Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde ilçenin altyapı imkânlarının geliştirilmesine ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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ETİKETLER
#Tacir
#Ömerli
#İznik Belediyesi
#Tacir Mahallesi
#İnikli Mahallesi
#Ömerli Mahallesi
#Kağan Mehmet Usta
#İnikli
#Politika
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