Kabine Ahlat'ta toplanıyor! 21 yıl sonra bir ilk: Ekonomi, Gazze, terörle mücadele masada
Kabine toplantısı 21 yıl sonra ilk kez Ankara'da dışında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine, Ahlat'ta toplanıyor. Ekonomiden iç ve dış politikaya kadar kritik bir çok konu masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret edecek. Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik edecek.
21 YIL SONRA BİR İLK
21 yıl sonra ilk kez bir Kabine toplantısı Ankara dışında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak. Ahlat'ta toplanacak Kabinede, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.
KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabinede; Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele, Gazze’ye yönelik ateşkes görüşmelerinde son durum masaya yatırılacak.
ESNEK ÇALIŞMA MODELİ
Kabine toplantısının diğer bir önemli konu başlığı ise kamuda esnek çalışma modeli olacak. Mesai saatlerinin kısaltılacağı ve esnek çalışma modellerinin belirleneceği bir taslak üzerinde çalışıldığı iddiası uzun süredir gündemdeydi...