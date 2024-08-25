Kabine Ahlat'ta toplanıyor! 21 yıl sonra bir ilk: Ekonomi, Gazze, terörle mücadele masada

25 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:16

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlere hâkim olan cihana hakim olur! Piri Reis Mavi Vatan'la buluştu

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlere hâkim olan cihana hakim olur! Piri Reis Mavi Vatan'la buluştu

F-35 üzerinden KAAN için çarpıcı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine yer verdiler

F-35 üzerinden KAAN için çarpıcı yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine yer verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt’i ziyaret edecek. Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik edecek.

21 YIL SONRA BİR İLK

21 yıl sonra ilk kez bir Kabine toplantısı Ankara dışında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak. Ahlat'ta toplanacak Kabinede, iç ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak.

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabinede; Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları, ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele, Gazze’ye yönelik ateşkes görüşmelerinde son durum masaya yatırılacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Kabine toplantısının diğer bir önemli konu başlığı ise kamuda esnek çalışma modeli olacak. Mesai saatlerinin kısaltılacağı ve esnek çalışma modellerinin belirleneceği bir taslak üzerinde çalışıldığı iddiası uzun süredir gündemdeydi...