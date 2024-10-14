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Kabine bugün toplanıyor! Şiddet olayları, enflasyon, Gazze... İşte masadaki kritik başlıklar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:59
Kabine bugün toplanıyor! Şiddet olayları, enflasyon, Gazze... İşte masadaki kritik başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabinede; son dönemde yaşanan şiddet olayları, enflasyonla mücadele, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırı başta olmak üzere birçok konu masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın başkanlığında toplanacak. Kabinenin ana gündeminde; İsrail'in saldırıları ve Türkiye​'de artan şiddet olayları olacak. 

GAZZE​ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, iç ve dış politika konularında önemli başlıklar ele alınacak. Özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan​'a yönelik saldırıları ve bu saldırıların durdurulması için sürdürülen diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Kabine bugün toplanıyor! Şiddet olayları, enflasyon, Gazze... İşte masadaki kritik başlıklar - 1. Resim

BRICS'E ÜYELİK BAŞVURUSU 

Dış politika kapsamında ise 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenecek BRICS Zirvesi ve Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusu da gündeme gelecek.

Kabine bugün toplanıyor! Şiddet olayları, enflasyon, Gazze... İşte masadaki kritik başlıklar - 2. Resim

SON DÖNEMDE ARTAN ŞİDDET OLAYLARI

Türkiye'de son dönemde artan şiddet olaylarını da masaya yatıracak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kadına yönelik şiddet konusunda bir sunum yapması beklenirken, bu konuda yeni yasal düzenlemeler gözden geçirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomideki güncel durum da kabinenin en önemli konuları arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele için alınacak yeni tedbirler ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yapılan denetimler de toplantıda konuşulacak.

Kabine bugün toplanıyor! Şiddet olayları, enflasyon, Gazze... İşte masadaki kritik başlıklar - 3. Resim

GÖZLER ERDOĞAN'DA...

Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarındaki gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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