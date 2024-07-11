Dikkat çeken 'Kabine' anketi! En beğenilen 5 bakan belli oldu

11 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:29

Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yaşanan sınırlı değişikliğin ardından dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

ORC Araştırma, kabine ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 1-7 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde 8 bin 920 kişiyle görüşen şirket, vatandaşlara "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusunu yöneltti.

EN BEĞENİLEN BAKAN ALİ YERLİKAYA

Araştırmaya göre, suç örgütlerine vurduğu ağır darbelerle adından sıkça söz ettiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya en beğenilen bakan oldu. Bakan Yerlikaya, yüzde 47,8 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Ali Yerlikaya'yı yüzde 43,1 oy oranıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

LİSTEDEKİ DİĞER BAKANLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 41,4'lik oranla dördüncü oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yüzde 40,6'lık oranıyla kabinenin en beğenilen beşinci bakanı konumunda.