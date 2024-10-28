Kabine kritik gündemlerle bugün toplanıyor! TUSAŞ saldırısı ve Orta Doğu krizi masada

28 Ekim 2024 08:26 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:37

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. TUSAŞ'a yönilk hain terör saldırısı ve sonrasında TSK'nın başlattığı sınır ötesi operasyonlar masaya yatırılacak. İran ile İsrail'in çatışmasının ardından Orta Doğu'da yükselen tansiyon da gündemdeki konular arasında.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, gündemin öne çıkan konu başlıklarıyla bugün Başkentk Ankara​'da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıya başkanlık edecek.

KALLEŞ SALDIRI ELE ALINACAK

Toplantıda Ankara'daki Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı öncelikli gündem maddesi olacak. 2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum müzakere edilecek. Yine saldırı sonrası, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT tarafından sınır ötesinde başlatılan terörle mücadele operasyonları da konuşulacak. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatlarının yanı sıra MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

ORTA DOĞU'DAKİ DURUM TÜRKİYE​'Yİ NASIL ETKİLER?

Diğer yandan İsrail'in kanlı eylemleri ve Orta Doğu'daki topyekun gelişmeler de Kabine'nin gündem maddeleri arasında. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme ve sunumlar yapılacak. Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı bir şekilde irdelenecek.

KABİNE TOPLANTISININ DİĞER BAŞLIKLARI