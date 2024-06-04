Kabine toplanıyor! 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı' sorusu cevap buluyor
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün kritik başlıklarla başkent Ankara'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'n önderlik edeceği toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisi de masaya yatırılacak. 9. Yargı Paketi, fahiş fiyatla mücadele de Kabine'nin önemli gündemleri arasında
Geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından birinci yılını tamamlayan hükümet, geride kalan bu sürenin değerlendirmesini bugün Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine toplantısıyla değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, toplantının ardından madde madde açıklayacak.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Kabine toplantısının bunun dışında da birçok önemli konu masada olacak. Bunlardan en çok merak edileni ise kuşkusuz Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklenti bir hayli yüksek.
TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE MESELESİ DE MASADA
Beştepe'deki toplantıda, ekonomi alanında da önemli başlıklar görüşülecek. Alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. 9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin son durumun ele alınması beklenen Kabine toplantısında, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da görüşülecek.