Kabine toplanıyor! 'Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı' sorusu cevap buluyor

04 Haziran 2024 06:03 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 06:19

Kurban Bayramı öncesi uçak ve otobüs bileti fiyatları cep yakıyor! Bir ailenin yol maliyeti asgari ücreti geçti

Kurban Bayramı öncesi uçak ve otobüs bileti fiyatları cep yakıyor! Bir ailenin yol maliyeti asgari ücreti geçti

Geçtiğimiz yıl 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından birinci yılını tamamlayan hükümet, geride kalan bu sürenin değerlendirmesini bugün Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine toplantısıyla değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, toplantının ardından madde madde açıklayacak.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Kabine toplantısının bunun dışında da birçok önemli konu masada olacak. Bunlardan en çok merak edileni ise kuşkusuz Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusu. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklenti bir hayli yüksek.

TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE MESELESİ DE MASADA

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi alanında da önemli başlıklar görüşülecek. Alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. 9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin son durumun ele alınması beklenen Kabine toplantısında, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da görüşülecek.