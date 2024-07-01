Kabinede değişiklik iddiası... Gazeteci Murat İde 4 bakanlığın ismini verdi

01 Temmuz 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 23:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da içinde olduğu 4 bakanlık ile ilgili görevden alınacağı Ankara kulislerinde konuşulurken gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve gazeteci Murat İde süreci değerlendirdi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Görevden alınacaklar arasında olduğu iddia edilen Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme yapan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Bakan Bolat'ın kendisine, 'Öyle bir şey yok. Ben görevimin başındayım' dediğini iddia etti.

Ömer Bolat'ın en başarılı bakanlardan biri olduğunu söyleyen Küçük, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüm. Ömer Abimizdir. Kendisi 'Öyle bir şey yok. Ben görevime devam ediyorum' dedi. Ömer Bolat kabinedeki en iyi bakan" dedi.

4 BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK...

Gazeteci Murat İde ise 4 bakanlıkta görev değişikliği olacağını öne sürdü. "Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili konuşmalar oluyor" diyen İde, "Bu 4 bakanlıkla ilgili tasarruf olabilir" ifadeleri kullandı.

"FAHRETTİN KOCA İDDİALARI DOĞRU"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alınacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıttığını söyledi. Atik, "Bakan değişikliği vatandaş için önemli değil. Bu akşam Kabine değişiklikleri ilan edilebilir" dedi.