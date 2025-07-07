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 | Merve Yaz

Kabine'de revizyon olacak mı? DMM'den o iddialara cevap geldi

İletişim Başkanlığı yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak bazı muhalif yayın organlarında yer alan Kabine'deki bazı isimlerin değişeceği iddialarına açıklama geldi.

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Kabine'de revizyon olacak mı? DMM'den o iddialara cevap geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 15:14

Bazı basın yayın organlarında 'ın son Kabine toplantısında "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir” dediği öne sürülmüştü.

İddialara yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden () geldi. İddiaların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı ve manipülasyon amaçlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine toplantısında ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ dediği” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kabine'de revizyon olacak mı? DMM'den o iddialara cevap geldi

Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine toplantısında bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır.

Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabilir. Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmî kanallar aracılığıyla bilgilendirilir.

Kabine'de revizyon olacak mı? DMM'den o iddialara cevap geldi

Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

ETİKETLER
#kabine toplantısı
#dezenformasyon
#cumhurbaşkanı erdoğan
#dmm
#Spektrum Ve Manipülasyon
#Politika
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