Kağıthane Belediyesi Meclisi karıştı! Kayyum kavgasında yumruklar konuştu: Yaralılar var

05 Kasım 2024 00:12 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 00:12

Kağıthane Belediye Meclisi toplantısında, Esenyurt'a kayyum atanması tartışmasında üyeler arasında kavga çıktı. Yumruklaşma sırasında bazı meclis üyeleri yaralandı.

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Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantısı'nda kayyum atanmalarına karşı kınama metni okunurken çıkan tartışma yumruklaşmaya döndü. Kavga anları anbean kameraya yansıdı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in başkanlığındaki meclis toplantısında CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı mensubu bir grup ellerinde dövizlerle protesto başlattı. Çıkan söz dalaşında Başkan Öztekin sloğan atılmadan döviz ve pankart taşınabileceğini söyledi.

BİLDİRİ SONRASI KAVGA BÜYÜDÜ

CHP'li Meclis Üyesi İsmail Ay, partisi adına Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin hazırlanan ortak bildiriyi okudu. İsmail Ay'ın Meclis kürsüsünde metni okuduğu sırada MHP ve AK Parti sıralarından tepki gösterildi. Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirlerinin üzerine yürürken, çıkan arbedede CHP'li 2 meclis üyesi yaralandı. Salondaki arbede nedeniyle bazı seyirciler meclis üyelerine ait alana girdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri salona gelerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Meclis salonu boşaltılırken, yaşanan gerginlik koridorlar ve belediye bahçesinde de devam etti. Belediye başkanı Öztekin, gerilimi düşürmek için parti gruplarıyla görüştü. Yaralanan Meclis üyeleri Soner Berberoğlu ile Çetin Özcan'ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.