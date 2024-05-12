Kalın, Katar'da Hamas heyetiyle görüştü
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 May 2024 18:30 - Güncelleme : 12 May 2024 18:36
Son dakika haberi... MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle bir araya geldi. Kalın, Haniye ve beraberindekilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü. Kalın, Haniye ve beraberindekilerle müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Görüşmede ateşkes girişimleri de değerlendirildi.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr