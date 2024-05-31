Kayseri'de bir ilçe yeniden sandığa oy kullanmaya gidiyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 15:08 - Güncelleme : 31 May 2024 15:10
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 kişi belediye başkanını seçmek için hafta sonunda sandık başına gidecek.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimleri iptal olmuştu.
Alınan yeni kararın ardından ilçe halkı bu hafta sonu yeniden sandık başına gidecek. 24 bin 172 nüfuslu ilçede 18 bin 960 kişi 141 sandıkta oy kullanacak.
CUMHUR İTTİFAKI İLE CHP YENİDEN YARIŞACAK
31 Mart seçimlerinde en fazla oy alan Cumhur İttifakı Adayı Menduh Uzunluoğlu ile CHP Adayı Deniz Yağan, pazar günkü seçimlerde yeniden yarışacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı