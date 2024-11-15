Kayseri’de Yeniden Refah Partili yöneticiler AK Parti’ye geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Kasım 2024 18:00 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 18:00

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kadın kolları ve gençlik kolları başkanı AK Parti'ye geçti. Her iki ismin de rozetleri yarın yapılacak kongrede takılacak.