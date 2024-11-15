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Kayseri’de Yeniden Refah Partili yöneticiler AK Parti’ye geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 18:00 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 18:00
Kayseri’de Yeniden Refah Partili yöneticiler AK Parti’ye geçti!

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kadın kolları ve gençlik kolları başkanı AK Parti'ye geçti. Her iki ismin de rozetleri yarın yapılacak kongrede takılacak.

AK Parti​'de yarın yapılacak olan Melikgazi İlçe Kongresi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi​ Kayseri Kadın Kolları Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Kadın Kolları Başkanı Sena Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Enes Menevşe, partilerinden istifa ederek, AK Parti saflarına katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Kayseri’de Yeniden Refah Partili yöneticiler AK Parti’ye geçti! - 1. Resim

ÜYE KAYITLARI YAPILDI

Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özdemir ve Menevşe'yi makamında ağırlayarak üye kayıtlarını gerçekleştirdi.

Özdemir ve Menevşe'nin rozetleri ise yarın yapılacak kongrede takılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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