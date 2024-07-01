Kayseri'deki taciz skandalına MHP'den tepki: Suriyelilerin kısa sürede ülkelerine dönmeleri beklentimizdir 

01 Temmuz 2024 00:09 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 00:17

Kayseri Danişmentgazi Mahallesinde, Suriyeli bir şahsın 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Şüphelinin kendini tuvalete kapattığı vatandaşların ise şaşın teslim olması için Suriyelilerle kavga ettiği öne sürüldü.

Suriyelilere ait dükkan ve iş yerleri ateşe verilirken kavgaya polis TOMA'larla müdahale etti.

Kayseri Valiliği çıkan olayları doğrulayarak vatandaşları sakin olmaya çağırırken şüpheli şahsın gözaltına alındığı çocuğun da korumaya alındığı ifade edildi.

MHP'DEN TEPKİ: SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİ SAĞLANMALIDIR

Yaşananların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini talep eden MHP'li Özdemir, "Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." dedi.

"İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞ"

Özdemir'in paylaşımı şöyle:

Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir.