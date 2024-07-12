Kemal Kılıçdaroğlu - Tanju Özcan düellosunda son perde! CHP tepki gösterince geri adım attı

12 Temmuz 2024 16:43 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:55

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında sosyal medyada alevlenen tartışma gündeme oturdu.

Kılıçdaroğlu'nun "CHP'de bana sadık 50 milletvekili var" dediği iddia edilen açıklaması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, "Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar DEĞİŞİM adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultayda da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diyerek tepkisini gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

50 vekil iddiasını yalanlamasına rağmen kendisini hedef alan Tanju Özcan'a sert sözlerle yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" dedi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler…

"SERSERİ MAYIN GİBİSİN, DENGENİ YİTİRMİŞSİN"

Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere."

CHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

Tanju Özcan'ın açıklamalarına CHP'den de tepki geldi. Özcan'ın açıklamalarını 'eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler' olarak nitelendiren CHP Sözcüsü Deniz Yücel şunları söyledi:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.

Kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz."

TANJU ÖZCAN'DAN YENİ HAMLE

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Tanju Özcan geri adım attı. Sözlerinin birileri tarafından Türkiye'deki asıl gündemi gölgelemek için kullanıldığını savunan Özcan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak şöyle dedi:

"Dünkü tweet'lerimin Türkiye’deki ekonomik sorunları gölgelemek ve gündem değiştirmek için birileri tarafından kasıtlı olarak kullanıldığını gördüm. Değer verdiğim bazı büyüklerimin önerileri doğrultusunda, baba evi olarak gördüğüm partimin tartışmalardan zarar görmemesi için susma kararı aldım!"