Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kemal Kılıçdaroğlu CHP kongresine tepkili! İlk açıklamasında imalı sözler

CHP’de tartışmalı kongre süreci yankı uyandırırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gazeteci Nuray Başaran’ın sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Yorum yapmak istemiyorum, troller yine saldırır” diyerek sessizliğini bozdu ama sözleriyle çok şey söyledi. Parti içindeki gelişmelere açık eleştiri getirmese de, bu sözler Kılıçdaroğlu’nun yaşananlara tepkili olduğunu gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 21:40

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide son dönemde yaşanan tartışmalı kongre süreciyle ilgili konuşmayı reddetti. Gazeteci Nuray Başaran, Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel telefon görüşmesini kamuoyuyla paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP kongresine tepkili! İlk açıklamasında imalı sözler

"KILIÇDAROĞLU KONGREYİ ANTİDEMOKRATİK BULUYOR"

Başaran, Kılıçdaroğlu’na “antidemokratik kongre” iddialarını sorduğunu ve Kemal Bey’in bu konuda yorum yapmaktan kaçındığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şu şekilde oldu: “Yorum yapmak istemiyorum, çünkü troller yine saldırır.”

Gazeteci Başaran, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, “Tahmin ediyorum ki Kemal Bey, kongrenin antidemokratik olduğunu kabul ediyor. Ancak açık konuşmak istemiyor, çünkü sosyal medyadaki sistematik saldırılardan çekiniyor” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP kongresine tepkili! İlk açıklamasında imalı sözler

CHP’deki kurultay süreci, özellikle son günlerde parti içi demokrasi, delege yapısı ve aday belirleme süreçleri açısından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | CHP'de dikkat çeken istifa! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisini bıraktı
Belediye çalışanlarını tehdit eden CHP'li meclis üyesine soruşturma
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#kongre
#demokrasi
#Aydınlık gelecek
#eleştiri
#Türkiye Politikası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.