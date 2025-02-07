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 | Mutluhan Yildiz

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki 'ön seçime' karşı çıktı! 'Niye acele ediyoruz?'

Son günlerde CHP'de cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği üzerine hararetli tartışmalar yaşanıyor. Parti lideri Özgür Özel, adayın ön seçim yoluyla belirlenmesini planladıklarını duyururken ABB Başkanı Mansur Yavaş bazı partili isimlerden tepki geldi. Mansur Yavaş sürecin 'erken' olduğunu ifade ederken CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'ön seçime' itiraz etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki 'ön seçime' karşı çıktı! 'Niye acele ediyoruz?'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 00:44

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini duyurdu. Bu doğrultuda, 10 Şubat’ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında sürecin detayları ve adaylık şartları masaya yatırılması beklenirken yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin oy kullanabileceği ön seçimin Mart sonunda ya da en geç Nisan başında tamamlanması hedefleniyor.

Ön seçimin parti içi 'demokrasiyi güçlendireceğini' düşünenler olduğu gibi, sürecin bazı riskler taşıyabileceğine işaret edenler de fikirlerini belirtti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Aday belirlemek için henüz erken. Seçim tarihi belli değil ve Türkiye’de şartlar değişebilir" diyerek henüz sürecin erken olduğunu iddia etti.

KILIÇDAROĞLU DA 'ÖN SEÇİME' ERKEN DEDİ!

CHP'de ön seçim tartışmaları büyürken bir çıkış da CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. KRT TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu da ön seçim için CHP'nin aceleci davrandığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU: NİYE ACELE EDİYORU?

"Adayı kim seçecek? Meclis Grubu seçecek. Bu toplantı Meclis Grubu'nda yapıldı mı? Niye yapılmıyor? Önce sizin bu partinin grubunu toplamanız lazım. Neden bu grubu toplamıyorsunuz?" gibi soruları CHP'nin yeni yönetimine yönelten Kılıçdaoğlu'nun konu hakkında söyledikleri şu şekilde:

"Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine. Niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde. Biz bunları bırakmışız, kim cumhurbaşkanı adayı olacak. Yeri, zamanı gelince aday belirlenir hepimiz gider ona destek veririz. Neden şimdi partiyi bölüyoruz? Diyelim, yoklama yaptık. Adaylar çıktı, 'Ona oy verme, bana ver' diyecekler. Aday olunca ne yapacaksın? Hiçbiri belli değil. Önce projeyi, hedefi koyacaksınız. Parti koyacak bunu. Parti belirleyecek politikaya. Adaylar seçildiklerinde neyi, nasıl yapacaklarını önce kendi partililerine anlatacaklar.

Partide bütün yöneticileri desteklerim ama elbette farklı düşünebiliriz. Potansiyel adaylara karşı durmazsınız. Ama bugünden bu tartışmaları yapmak doğru değildir. Ülke yangın yerinde, perişan vaziyette.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için “ön seçim” yöntemi hakkında kim ne dedi?

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK OLUYOR MU?

Parti aday belirlerse, yeri zamanı gelince destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Elbette destekleyeceğiz, parti bizim partimiz. (MANSUR YAVAŞ'A DESTEK İDDİASI) Bu iddialar olur. İddiaların arkasından gitmek doğru değil. 50+1'e ihtiyaç var. Nasıl alacaksınız 50+1'i? Adaylık tartışmasının içinde saray var."

 

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