Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında ilan etti

10 Ekim 2024 23:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 00:09

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette esen normalleşme rüzgarını eleştirip CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Özel'e kızgın olup olmadığı sorusuna çarpıcı sözlerle cevap veren Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de net konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyasetteki normalleşme süreci üzerinden CHP​ lideri Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan​ ile normalleşmenin CHP'ye zarar vereceğini savundu. TBMM'de yeni yasama yılının açılışında CHP'lilerin Erdoğan'ı ayakta karşılamasına da tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Hala AK Parti Genel Başkanı, neden onun önünde ayağa kalkayım?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin de net konuştu.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"NORMALLEŞME CHP'YE ZARAR VERİR"

"Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Bunlar partiye zarar verir. Biz CHP’yiz, devleti kuran partiyiz. Eğer biz mücadele ettiğimiz içindir ki seçimlerde birinci parti olduk. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız?

Özgür Bey ile pek şey konuştuk ama konu açılmadığı için normalleşmeyi konuşmadık. Düşüncelerimi zaman zaman ifade ediyorum. Zorunlu olmadıkça kamuoyuna bir açıklama yapmıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E KIZGIN MI?

Yok, hayır. Başarılı bir grup başkanvekiliydi. Daha yeni genel başkan. Umarım tüm bunların farkına varır.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı’na mı? Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, yeni adaylar çıkacaktır ortaya. Kimin aday olması gerektiği konusunda partinin yetkili organı varsa, o karara bakmak gerekecektir.

CHP'LİLERİN ERDOĞAN'I AYAKTA KARŞILAMASINA TEPKİ

Erdoğan ettiği yeminin gereğini yaptı mı? Tarafsız davranacağına dair namusu ve şerefi üzerine ant içerek TBMM’de yemin etti. Erdoğan tarafsız mı? Hala AK Parti’nin genel başkanı. Ben o kişinin önünde neden ayağa kalkacağım?

AK Parti’nin genel başkanı olmadığı dönemde, cumhurbaşkanıyken geldi, kalktık, alkışlamadık. Ama AK Parti’nin genel başkanı olduktan sonra kalkmadık.