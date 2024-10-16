Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirme kararına CHP lideri Özgür Özel'den sert tepki

16 Ekim 2024 19:11 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:30

Avukat Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verildi. Söz konusu karara CHP'den sert tepki geldi. CHP lideri Özgür Özel, "Bu karar siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz buna karşı dimdik ayakta" dedi.

Avukat Mustafa Doğan İnal’a hakaret​ ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP​ Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verildi.

İstanbul’da 17 Ekim 2023’te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, avukat Mustafa Doğan İnal’a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal'ın avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara’ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU ZORLA GETİREBİLECEK BİR GÜÇ YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da mahkemenin zorla getirme kararına tepki gösterdi. Meclis’te konuşan Başarır, "Herkes şunu bilsin ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok. Kim bunlar? Ankara’da ikamet eden Sayın Genel Başkanımız İstanbul’da yargılandığı bir davadan dolayı avukatının Ankara’da ifade verme talebine rağmen, o mahkeme getirin diyor. Ülkenin hukuku, utanç verici bir noktaya gelmiştir" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal ‘müşteki’, Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal’ın adını açıkça kullanarak ‘bu kadar kirli bir adam yoktur’, ‘bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim’ gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.