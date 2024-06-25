Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'la da buluşacak! 

25 Haziran 2024 00:33 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:36

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde bir yemekte buluşacağı öğrenildi. Buluşmanın İBB Başkanı tarafından doğrulanması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da akşam yemeğinde Kılıçdaroğlu ile buluşacağı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı.

"RUTİN AKŞAM YEMEĞİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil.

Yemeğin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor." dedi.