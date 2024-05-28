Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

28 May 2024 16:50 - Güncelleme : 28 May 2024 16:54

Özgür Özel'e koltuğunu kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası'nda 42 yıllık hapis cezası verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada görüşmede neler konuşulduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın cezaevinde olmasını doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, siyasette yumuşama tartışmalarına da değindi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki satır başları şöyle:

"Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Türkiye'de herkesin huzur içinde, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye'yi, dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın Mızraklı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini Türkiye'ye egemen kılmak. Türkiye'de bütün yurttaşların huzur içinde yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz. Ben sayın Demirtaş'ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmek, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz de benim açımdan son derece yararlı oldu.

Türkiye'de hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemediğini belirten Kılıdçaroğlu, "Düşünceyi saygıyla karşılarız, kendilerinin düşüncelerine katılırız katılmayız o ayrı bir şeydir. Ama bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi son derece değerlidir. Ve demokrasilerde bu kaçınılmazdır, böyle olmalıdır" dedi.

"TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞMEDİĞİ SÜRECE NORMALLEŞME OLMAZ"

Siyasette yumuşama tartışmaları hakkındaki soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Türkiye demokratikleşmediği sürece normalleşme olmaz. O zaman normalleşme olur. Siz hala otoriter yapıyı sürdürürseniz arzu etseniz bile demokratikleşme olmaz” ifadelerini kullandı.