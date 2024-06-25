Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş buluştu: "Yabancı birisi değil!"

25 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:18

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş buluştu. ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeği öncesinde gazetecilerin merak edilen sorularını yanıtladılar.

Kılıçdaroğlu, “Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel” dedi.





YAVAŞ: "ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Öte yandan ABB Başkanı Yavaş basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.