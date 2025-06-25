Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lileri düşündürecek soru: Neden bu kadar korkuyorlar?

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte CHP'lilerin, partinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin basına yansıtılış şekli ve yaklaşan kurultay davası gündemdeki yerini korurken Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel açıklamalar geldi. İşte Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yapılan ziyarete ve kurultay davasına yorumu...

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'na 30 Haziran'da görülecek kurultay davası ve en son Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eski CHP Milletvekili Engin Özkoç'un ziyaretlerini soran Atik, ses getirecek cevaplar aldı.

"NEDEN BU KADAR KORKUYORLAR?"

TGRT Haber TV'de ekrana gelen Medya Kritik programında görüşmenin detayları Atik tarafından aktarılırken Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mağdur sıfatıyla 'ben kararı tanımıyorum' desem bile hukuki olarak bir karşılığı yok. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar anlamıyorum. Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana '13 yıl partiyi yönettin böyle bir şeye izin verdin' diye tepki gösterirler.

ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞECEK Mİ?

Şu an Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. Eğer isterse ben davet ederim oturur

konuşuruz.

"GÖREVİ DEVREDERKEN UYARDIM AMA ŞİMDİ KARAR ALMAKTA ZORLANIYOR"

Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey'i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor.

"Hiç iktidara gelmedik ama 102 yıldır devleti kuran parti olarak varız. Çünkü iktidar olsa bile tarih yok olup giden partilerle dolu. Çünkü çıkar amaçlı hiçbir parti ayakta kalamaz. CHP çıkar amaçlı bir parti değildir.

"YAPILAN YORUMLAR BANA VE CHP'YE TUZAK"

Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"CHP KAYYUMA TESLİM EDİLEMEZ"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz."

ŞAİBELİ İSİMLERLE YOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Fatih Atik, kurultayda şaibeli görülen isimlerle nasıl bir karar alacağını, yola devam edip etmeyeceğini sorduğunda Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"CHP'nin kendi içinde barışması, bütünleşmesi lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir. Bunu düzeltmemiz lazım. Ben böyle yaklaşırken beni niye hedefe koyuyorlar buna şaşırıyorum."