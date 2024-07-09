Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e destek: Hayır demek için söndürüp yakacağım

09 Temmuz 2024 20:19 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 20:19

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. İktidara gelmeleri halinde Türk Lirası'ndan bir sıfır atacaklarını söyleyen Özgür Özel, "AK Parti'nin yaptığı gibi yapacağız ama sıfırı hem paradan, hem maaştan değil sadece etiketten atacağız" dedi.

Özel, zam isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunup, "Bu akşam saat 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Zam isteyenler ayağa kalksın, söke söke alacağız" diyerek eylem çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NAN DESTEK GELDİ

Emekliye zam talebi için vatandaşların saat 21.00'de ışıkları açıp kapamasını isteyen Özel'e Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi.

"YOKSULLUK İÇİN SÖNDÜRÜP YAKACAĞIM"

CHP Gençlik Kolları'nın X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben de partimin bu eylemine destek olacak, saat:21.00 da ışıklarımı kötü ekonomiye, adaletsizliğe ve yoksulluğa hayır demek için söndürüp yakacağım… Bütün yurttaşlarımıza partimizin bu eylemine destek olma çağrısında bulunuyorum."