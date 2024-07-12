Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SHP iddialarına yalanlama: Hepsi asparagas

12 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:39

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran seçimlerinden sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralanan CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Adayı Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane çıkışı yaptığı açıklamada siyasette şiddetin olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Siyaseti hep iyilikte yarışma alanı olarak gördüm. Benim düşüncem hep böyleydi ve böyle olmaya da özen gösterdim. Siyasette şiddet olmamalı. Bir belediye başkanımızın kazanması, arkasından sevinç gösterilerini olağan karşılamak lazım. Fakat şiddet olması, hatta insanın ölümüne yol açacak dozda bir şiddeti asla ve asla kabul etmek mümkün değil" dedi.

"AKIL TUTULMASI GİBİ BİR ŞEY"

Doktorların Şerafettin Bahadır'a iyi baktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gerekli özeni göstermişler. İyi durumda, biraz daha yatacak ama iyi durumda olması bizim en büyük tesellimiz. Hayatını kaybetseydi bu gerçekten de büyük bir dram olacaktı. Yani akıl tutulması gibi bir şey. Bir insana şiddet uygulamak, onun ölümüne yol açacak dozda şiddeti büyütmek asla ve asla doğru değil. Dolayısıyla ben hastanenin başhekimine, çalışanlarına hepsine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesinin en çok kendisini rahatsız ettiğini dile getirip şöyle devam etti:

"Genel başkanlık yaptığım dönemde de bütün Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğime dair söz verdim ama Suriyelileri kendi ülkelerine gönderirken Türkiye'nin saygınlığını koruyarak, insan onurunu koruyarak onları göndereceğimi söylemiştim. Burada iç çatışmalara yol açılması, Suriyelilere karşı şiddet uygulanması Türkiye'nin itibarına, saygınlığına darbe vurur. Bu açıdan onu doğru bulmuyorum. Tam tersine hükümetin bu konuda izleyeceği tutarlı politikalarla Suriyelilerin kendi ülkelerine gönderilmesi en büyük arzumuzdur."

SHP İDDİALARINA NET CEVAP

Kılıçdaroğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'yi (SHP) desteklediği sorusuna ise, "Yok efendim. Bunların hepsi asparagas haberler. Öyle bir şey yok arkadaşlar" cevabını verdi.