Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep'e cevap: Buradayım

01 Temmuz 2024 14:08 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:32

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava başladı.

"BAY KEMAL NEREDE?"

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Doğukan Çep, mahkeme salonuna girerken "Bay Kemal nerede?" diye bağırdı. Bunun üzerine Çep jandarmalar tarafından salondan çıkarıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AZMETTİRİCİYE CEVAP

duruşmayı Sincan'daki mahkeme salonundan izleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla azmettirici Doğukan Çep'e cevap verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum."

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruşmayı CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le birlikte takip etti.