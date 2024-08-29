Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tüzük açıklaması: Altı Ok yeniden yorumlanmalı

29 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:20

CHP'nin eylül ayındaki Tüzük Kurultayı için geri sayım sürerken bir önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Kurultaya ilişkin değerlendirmeler yapan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi döneminde de en çok yapılan önerinin “dönem kuralı” olduğuna işaret etti.

Kılıçdaroğlu ayrıca tüzük kurultayının ardından yapılması planlanan parti programı çalışmaları için de "Yeni hazırlanacak parti programında da Altı Ok’la ilgili yeni yorumun, çağdaş yorumun konulması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ekonomide izlenecek politikaların neler olduğu, onun temel ilkeleri parti programına konmalı" önerisi getirdi.

"ÖN SEÇİM, DÖNEM KURALINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ"

CHP’de üç dönemden fazla milletvekilliği, belediye başkanlığı yapanlar için “dönem koşulu” olup olmayacağı tartışılacak. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, milletvekili, belediye başkanı adaylarının nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda görüşünü şu ifadelerle açıkladı:

“Partinin arşivinde tüzük konusunda yapılmış çok sayıda çalışma var. Tüzükle ilgili yaptığımız çalışmayı da belli bir noktaya getirmiştik. Partimizin seçim ve hukuk işlerinin o dönem yürüttüğü çalışmaların yanı değişiklik önerileri de gelmişti. En çok da ‘Dönem kuralı’ öneriliyordu. Yine önseçim talepleri var. Parti üyeliğini ‘aktif” ve ‘pasif’ üyelik olarak ikiye ayrılmalı. Bunun da kuralları var. Ön seçime, üyelik gereklerini yerine getiren aktif üyeler katılmalı.

Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği seçiminin aktif üyeler tarafından yapılmasıyla ilgili tüzük değişikliğini getirmiştik. Ama kurultay reddetmişti. Şimdi anladığım kadarıyla kurultaya aynı konuda delegelerin önerileri var. Bu önerinin mutlaka kabul edilmesi yönünde görüş birliğinin çıkması beni sevindirdi. Ön seçimin olması, bir anlamda üye ile parti arasındaki aidiyeti sağlıyor. Düzenli aidat ödemeleri, parti çalışmalarına katılmaları partiye artı getirir. Adaylar, merkez yoklamasıyla değil, önseçimle aktif delegelerin oylarıyla belirlenecek.

Milletvekilliği, belediye başkanlığı için ‘Dönem kuralı’ getirilmesiyle ilgili öneriler var. Milletvekilliğinin iki dönemle, üç dönemle sınırlandırılmasını isteyenler var. Bu öneriler yine partinin yetkili organlarında büyük bir ihtimalle tartışılır, bundan sonra da Tüzük Kurultayında ele alınır.”