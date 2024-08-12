Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yeniden adaylık' açıklaması! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verdi

12 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:13

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'adaylık' çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

CHP lideri Özgür Özel'e siyasetteki normalleşme hamleleri nedeniyle eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden adaylığa açık kapı bırakarak Özel ve Ekrem İmamoğlu'na adeta gözdağı verdi.

GENEL BAŞKANLIĞA AÇIK KAPI

Kılıçdaroğlu, "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler istediği için ben genel başkan oldum. Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlık zaten yaptım. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, hakkını vermek kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASA VERİLEN SÖZLERİ TUTMADI"

Seçim döneminde oluşturulan 6'lı masaya ilişkin de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi. Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. Ama 6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E NORMALLEŞME TEPKİSİ

Normalleşme adımları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz muhalefetiz. Ne demek normalleşme? Gerekirse masaya elinizi vuracaksınız. Yasalar bizi muhalefet partisi olarak tanımlıyor. İnsanın hakkını arama mücadelesi bir hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi verirseniz siz siyasal olarak görevinizi yapmış olursunuz. Yaptıracaksın, siyaset budur. Rica ederek değil" şeklinde görüş belirtti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Bey'i dinç gördüm. Siyaset ile yakından ilişkili zaten. Sivil siyasetin olması gerektiğini söylüyor. Bu ülkede terörü istemiyor. Boşuna şu an içeride yatıyor. Hiç kimse siyasi görüşü ile ilgili hapse atılmamalı" diye konuştu.