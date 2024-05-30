Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada karar açıklandı

30 May 2024 10:27 - Güncelleme : 30 May 2024 11:12

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'naİ eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a 17/25 Aralık sürecinde hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmış ve Kılıçdaroğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

'Kamu görevlisine alenen hakaret' iddiasıyla açılan davanın düştüğü belirtildi.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Şubat 2018'de yapılan ilk yargılamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti. Ancak Bayraktar'ın bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti.

Geçen 2 Mayıs'ta duruşma savcısı mütalaasını açıklamış, Kılıçdaroğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.