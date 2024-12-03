Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme

03 Aralık 2024 11:36 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 12:06

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yargılandığı dava ertelendi.

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu göndermesi: "Sonunuz böyle olur"

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu göndermesi: "Sonunuz böyle olur"

Cumhuriyet Halk Partisi​'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​'nun 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI, DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katılırken, Kılıçdaroğlu ise yoğun siyasi programı gerekçesiyle mazeret sunup duruşmada yer almadı. Duruşma bu nedenle 10 Nisan 2025 tarihine ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi​ (MHP) Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu’nun şikayetleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçu'ndan cezalandırılması talebiyle 31 Ocak’ta iddianame düzenlendi.

MHP’li isimler, şikayet dilekçelerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk kararı hakkında kullandığı sözlerine, YPG, PKK ve IŞİD hakkında yaptığı çeşitli açıklamalarına, 2019’da iptal edilen İstanbul seçimleri hakkında YSK’ya yönelik sözleri ile FETÖ hakkındaki açıklamalarına yer verdi.