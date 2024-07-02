Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum TBMM'de yemin etti
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Kurum'un vekilliğinin düşmesinin ardından AK Parti'nin sandalye sayısı 264'e indi.
TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde; Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa hükmü gereği, atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurul'a verildi.
AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ
Murat Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi ile toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı ise 264'e indi.
KABİNE TOPLANTISI'NA KATILACAKLAR
Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içti ve göreve başladı. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.