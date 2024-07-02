Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum TBMM'de yemin etti

02 Temmuz 2024 16:38 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:49

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde; Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa hükmü gereği, atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurul'a verildi.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Murat Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi ile toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı ise 264'e indi.

KABİNE TOPLANTISI'NA KATILACAKLAR

Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içti ve göreve başladı. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.