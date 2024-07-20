Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan'a sert tepki: Akla ziyan açıklamaları kabul edilemez

20 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde katıldığı törende konuştu. "Müzakere ve çözüme hazırız" mesajı veren Erdoğan, "Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olduğuna inanmıyoruz."dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimiz rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatan için, bayrak için, istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşen yiğitlerin aziz ruhları şad olsun.

"YİNE TEK YÜREĞİZ, TEK BİLEĞİZ, SIRT SIRTAYIZ"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı olan dönemin Başbakanı Ecevit'i, diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum.

Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan burada olmamız Kıbrıs'a verdiğimiz önemden. Kuzey Kıbrıs gözbebeğimizdir.

Burası bizim sadece şehitlerimizin değil bu toprakları fetheden ecdadımızın emanetidir.

Ortaya koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu güçlendirerek sürdüreceğiz.

YUNAN BAKAN'A SERT TEPKİ

Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Adanın doğal kaynakları dahil herhangi bir alanımıza el sürdürmeyiz.

Yunanistan Savunma Bakanı'nın (Nikos Dendias) akla ziyan açıklamaları kabul edilemez.

Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor.

Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz.

Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakereye, görüşmeye Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözümü sağlamaya hazırız.

"AMBARGONUN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DAHA DA ARTACAK"

Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

Çözüm istiyorsanız Kıbrıs halkının hakkını teslim edin diyoruz. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. İki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Ambargonun kaldırılması için çalışmalarımız daha da artacak. Desteğimiz bakidir.

Temmuz ayı itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı Türkiye Cumhuriyeti öğrencileriyle aynı esaslara sahip olmasını kararlaştırdık.