Kılıçdaroğlu hakkında 'alenen hakaret' soruşturması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılamıştı

20 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak sosyal medya paylaşımında yorumlarda bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​, eski CHP​ Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İNCELEME

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan yorumlarda bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini inceleme altına aldı.

RESEN SORUŞTURMA AÇILDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendiren savcılık, eski CHP lideri hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.