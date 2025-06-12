Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Silivri'de ne konuştu! Nuray Babacan sır görüşmenin perde arkasını açıkladı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay gündemiyle ses kaydının sızdırıldığı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Siyaset gündemine oturan görüşmeyle ilgili ortaya atılan iddialara yenisi eklendi. TGRT Haber'de çok çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Nuray Başaran, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "partinin başına gelirseniz beni yalnız bırakmayın" dediğini söyledi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Ziyaret, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşti.

Kulislerde ikilinin ne konuştuğu ve Kılıçdaroğlu'nun neden İmamoğlu ile görüştüğüne dair söylentiler dolaşıyor.

'KUMPAS KURULDU'

Siyaset gündemine oturan görüşmeyle ilgili ortaya atılan iddialara yenisi eklendi. TGRT Haber'de yayınlana Taksim Meydanı programında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Nuray Başaran, tüm detayları aktardı. Kulis bilgilerine göre, Ekrem İmamoğlu, ses kaydını sızdıranın kim olduğunu bilmediğini, kendisine de kumpas kurulduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de yeniden birliğin sağlanması için destek istedi.

2 KEZ AVUKATINI GÖNDERDİ

Gazeteci Nuray Başaran çok önemli bilgileri şu şekilde aktardı: "Kemal Bey’in avukatı Celal bey bana konuştu. Bayramdan önce İmamoğlu, Kemal Bey’e 2 kez avukatını gönderiyor. Manisa’da cenaze töreninde İBB Başkanvekili Nuri Aslan Kılıçdaraoğlu’na sarılırken İmamoğlu’nun görüşme talebini söyleyerek gitmesini rica ediyor.

Tutuklu belediye başkanları Kemal Bey’e ‘partiye ağırlığınızı koyun’ diyor. Ekrem Bey mahçupluğunu ifade ediyor. Ekrem Bey Kılıçdaroğlu’na ‘bizi yalnız bırakmayın’ diyor.”