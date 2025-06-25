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 | Selahattin Demirel

Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'la giden CHP'liler ne istedi? İşte görüşmenin perde arkası

CHP'de yaklaşan kurultay davası öncesinde CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş, MBB Başkanı Vahap Seçer ile birlikte 3 partilinin önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ayrıntıları Barış Yarkadaş tarafından TGRT Haber TV'de paylaşıldı.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 00:41
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 00:41

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması İstanbul'daki birçok CHP'li belediyeyi zan altında bırakırken partinin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili açılan usulsüzlük davası 30 Haziran'da görülecek.

Mahkeme, kurultayda bir şaibe olduğunu tescillerse önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar parti liderliğine gelmesi söz konusu. Durum böyleyken dün Ankara'da CHP'li 3 önemli isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eski CHP Milletvekili Engin Özkoç, partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

"KEMAL BEY'E SİSTEMATİK BİR OPERASYON ÇEKİLİYOR"

Ziyaretin perde arkasıyla ve ne konuşulduğuyla ilgili kritik bilgileri Gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber TV'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında izleyicilerle paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'la giden CHP'liler ne istedi? İşte görüşmenin perde arkası

"Kemal Bey'e sistematik bir operasyon çekiliyor, bunda da medya kullanılıyor." diyen Yarkadaş "Dün eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu 3 kişi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun isteği üzerine ziyaret etti. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç." ifadelerini kullanarak görüşmenin detaylarını açıkladı.

YAVAŞ'TAN "ELÇİYE ZEVAL OLMAZ" SÖZÜ

Kılıçdaroğlu'na 'Kurultayda sorun yok, mutlak butlan çıksa bile ben görevi kabul etmem.' deyin diyorlar. En çok Engin Özkoç konuşuyor, Mansur Yavaş dinlemede kalıyor. Görüşme sırasında medyada Mansur Yavaş'ın söylediği iddia edilen şeylerin tamamı yalan dolan. Yavaş, ziyarette 'Elçiye zeval olmaz.' diyor.

Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'la giden CHP'liler ne istedi? İşte görüşmenin perde arkası

Kemal Bey bu ziyareti basına yansıtılmaması şartıyla kabul ediyor ve 'CHP'nin sürekli bu konuyla gündemde olmasını istemiyorum.' diyor. Fakat görüşme medyaya yansıyor ve görüşmedeki konuşmaların bir kısmı var, Genel Merkez kendi istedikleri gibi aktarmış ama diğer kısımlar yok.

"AKLANMAK İÇİN KEMAL BEY'DEN ONAY İSTİYORLAR"

Kemal Bey bu kurultay tertemizdir dese de bunun mahkemede hiçbir hükmü yok. Mahkemede bir sürü iddia var. Burada bir telaş var. Aklanmak için Kemal Bey'den bir onay istiyorlar."

Yarkadaş, konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu'nun kurultayla ilgili konuşmaması durumunda davanın onun yüzünden kaybedildiği şeklinde bir itibarsızlaştırma amaçlandığını öte yandan mahkeme kararının olumsuz olmaması durumunda "Partiyi kurtaracaktı ama konuşmadı, partiye ihanet etti diyerek Kemal Bey'i tarihten silmek istiyorlar." sözleriyle CHP'de baskın olan tavrı anlattı.

"PARTİYE KAYYUM MU İSTİYORSUNUZ?"

Kılıçdaroğlu'na yapılan ziyarette konuşulan konuları açıklayan Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmeme isteğine karşılık olarak "Yoksa partiye kayyum atanmasını mı istiyorsunuz?" diye sorduğunu söyledi.

Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi'nde şöyle bir hava var: Kim gelirse gelsin ama Kemal Bey gelmesin. İlla kayyum olacaksa Hikmet Çetin ya da olmazsa Murat Karayalçın gelsin diyorlar." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun görüşmedeki şu sözlerini aktardı:

"Kemal Bey 'Endişe edecek durum yok, mutlak butlan kararı beklemiyorum. Böyle bir durum olursa görevde bana gelirse ben partiyi en uygun zamanlarda kurultaya götürerek bütün tartışmalardan arındıracağım.' diyor."

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ETİKETLER
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#Yolsuzluk Soruşturması
#Politika
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